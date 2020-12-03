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В Калуге на 9 лет осудили водителя, сбившего насмерть маму с пятилетней девочкой

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС и Следственый комитет по Калужской области.
Опубликовано: 03.12.2020 16:46 8 1158
В Калуге на 9 лет осудили водителя, сбившего насмерть маму с пятилетней девочкой

В четверг, 3 декабря, Калужский районный суд признал 39-летнего жителя Калуги виновным в пьяном ДТП, в котором погибли 38-летняя женщина и её пятилетняя дочка, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. Авария произошла 26 октября 2019 года в районе Пучково.

Суд установил, что мужчина был пьян и ехал на «Фольксвагене Туарег» быстрее разрешенных 90 км/ч.

ДТП Калуга девочка приговор ПУчково

Фото с осмотра машины на спецстоянке.

- Около 18 часов подсудимый двигался по автодороге Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в обход Калуги со стороны улицы Салтыкова-Щедрина в сторону деревни Пучково, где разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 90 км/ч, - отмечают в СК. - Однако, проявив преступное легкомыслие, подсудимый превысил допустимую скорость, не снизив ее и не остановившись при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. При этом транспортное средство, движущееся в его направлении, снизило скорость, пропуская женщину с 5-летней дочкой, а подсудимый допустил на них наезд.  В результате оба пешехода скончались. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, не дающего ему возможности правильно и адекватно оценивать дорожную ситуацию.

В течение года, пока шло следствие, мужчина находился под стражей. Он частично признал вину и компенсировал семье материальный и моральный вред.

Приговором суда калужанину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на три года.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС и Следственый комитет по Калужской области.
Опубликовано: 03.12.2020 16:46 8 1158
Тэги: дтп происшествие гибдд следственный комитет дети
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