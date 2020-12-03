В Калужской области «Мерседес» переехал лежавшего на трассе М3 «Украина» мужчину

В ночь на четверг, 3 декабря, смертельная авария произошла в районе деревни Меньшовка на 119 километре трассы М3 «Украина» в Калужской области. Там погиб 39-летний мужчина, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло около 1:30 ночи. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «Мерседес-Бенц Спринтера» двигался со стороны Калуги и переехал пешехода, который лежал на правой полосе движения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, подчеркивают в полиции.

Фото с места ДТП в Калужской области ночью 3 декабря 2020 года.