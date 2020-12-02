Массовое ДТП в Обнинске попало на видео

Как мы уже рассказывали, около 17:50 в понедельник, 30 ноября, в районе эстакады через железнодорожные пути по улице Северной в Обнинске столкнулись три машины. Это ДТП попало на запись регистратора. Видео выложили в группе «Настоящий Обнинск» в «ВКонтакте».

По предварительным данным, 41-летний водитель «Хендая Элантра» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан». После этого «Рено Логан» отлетел в ехавший за «Хендаем» «Шевроле Лачетти».

Различные травмы получили водитель «Хендая», а также водитель и пассажир «Рено», сообщали в УГИБДД по Калужской области.

Последствия этого ДТП.