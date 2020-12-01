В Калужской области три человека пострадали в массовом ДТП

Около 17:50 в понедельник, 30 ноября, в районе эстакады через железнодорожные пути по улице Северной в Обнинске столкнулись три машины, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Хендая Элантра» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан». После этого ехавший за «Хендаем» «Шевроле Лачетти» также врезался в «Логан».

Различные травмы получили водитель «Хендая», а также водитель и пассажир «Рено».

Тем временем

Под Калугой на Киевской трассе в ДТП пострадал 17-летний подросток. Подробности.