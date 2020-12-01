В Калуге водители сбили двух женщин на переходах и скрылись

Вечером в понедельник, 30 ноября, в Калуге в ДТП пострадали две женщины. Обеих сбили на нерегулируемых переходах. В обоих случаях водители скрылись, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Около 18 часов на перекрестке улиц Суворова и Ломоносова водитель поворачивал налево с Суворова и сбил 28-летнюю женщину.

Спустя час, около 19:00, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 на переулке Дальнем на переходе сбили 35-летнюю женщину.

- Очевидцев ДТП просим обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калуге по телефону 547-888, - говорится в сообщении полиции.