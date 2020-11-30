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В Калуге семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2020 19:06 4 1839
В Калуге семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В квартире одного из домов на улице Привокзальной один взрослый о двое детей 9 и 17 лет отравились угарным газом. В понедельник, 30 ноября, об инциденте рассказали на планерке в городской управе Калуги.

Все трое пострадавших остались живы. Госпитализация им не потребовалась.

- Причина, к сожалению, стандартная – использование проточного водонагревателя вместе с механической вытяжкой, что было недопустимо, - рассказал на планерке представитель газовой компании.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в связи с инцидентом попросил вместе с управляющими компаниями усилить работу по заключению договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования. Пока такие договоры заключили лишь около 40% собственников квартир в Калуге.

- Сейчас температура еще такая, которая обеспечивает приоткрытые форточки, окон. Когда будет холодно совсем, все эти процесс неблагоприятные, они могут развиваться по самому плохому сценарию, - отметил глава администрации.

По данным отдела по организации защиты населения городской управы, с начала этого года в Калуге было зарегистрировано 19 случаев отравления газом. Пострадал 51 человек. Есть и один случай с летальным исходом. Но пока официально то, что причиной смерти стало отравление газом, не подтверждено.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2020 19:06 4 1839
Тэги: происшествие дети дмитрий денисов
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