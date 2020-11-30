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В Калужской области 29-летний пешеход погиб после наезда двух машин

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 30.11.2020 12:08 7 4382
В Калужской области 29-летний пешеход погиб после наезда двух машин

Около 19:50 в воскресенье, 29 ноября, смертельное ДТП произошло в Медынском районе на дороге между деревней Гусево и Медынью, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, некий водитель примерно в 19:50 сбил 29-летнего пешехода, который двигался, предположительно, во встречном направлении. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП, а пешеход остался лежать на проезжей части.

Вскоре ехавший по этой же дороге 46-летний водитель «Газели» наехал на лежащего человека. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Тем временем

Стали известны причины страшной аварии на трассе М3 «Украина» недалеко от Калуги. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 30.11.2020 12:08 7 4382
Тэги: дтп происшествие гибдд
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