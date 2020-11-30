В Калужской области 29-летний пешеход погиб после наезда двух машин

Около 19:50 в воскресенье, 29 ноября, смертельное ДТП произошло в Медынском районе на дороге между деревней Гусево и Медынью, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, некий водитель примерно в 19:50 сбил 29-летнего пешехода, который двигался, предположительно, во встречном направлении. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП, а пешеход остался лежать на проезжей части.

Вскоре ехавший по этой же дороге 46-летний водитель «Газели» наехал на лежащего человека. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

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