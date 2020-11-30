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В Калужской области «Ниву» разорвало в страшной аварии

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.11.2020 10:22 37 9047
В Калужской области «Ниву» разорвало в страшной аварии

Около 20:00 в воскресенье, 29 ноября, страшное ДТП произошло на 184 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе Калужской области.

Там у надписи «Спаси и сохрани» столкнулись «Нива» и «Газель», сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Судя по фото с места ДТП, «Ниву» буквально разорвало от удара.

МЧС сообщает как минимум о двух пострадавших.

UPD. В УГИБДД по Калужской области в понедельник, 30 ноября, уточнили обстоятельства данного ДТП.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Нивы» ехал в сторону Калуги, не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине грузовую «Газель». Различные травмы получили водитель «Нивы» и два его пассажира.

Фото с места ДТП в Бабынинском районе Калужской области вечером 29 ноября 2020 года.

Фото с места ДТП в Бабынинском районе Калужской области вечером 29 ноября 2020 года.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.11.2020 10:22 37 9047
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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