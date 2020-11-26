В Калуге водитель «Порше» сбила 56-летнего велосипедиста на улице Жукова

Как мы уже рассказывали, вечером 25 ноября в Калуге велосипедист пострадал в ДТП с «Порше» на перекрестке улиц Жукова и Хрустальной. В четверг в УГИБДД по Калужской области подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, примерно в 16:45 41-летняя женщина за рулем «Порше Кайен» с улицы Жукова поворачивала налево на Хрустальную, а 56-летний велосипедист ехал во встречном направлении по краю проезжей части.

У сбитого велосипедиста зафиксированы различные тарвмы.

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