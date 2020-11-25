В Калужской области 45-летний водитель «Лады» погиб в ДТП

Около 22:40 во вторник, 24 ноября, на 108 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. Погиб 45-летний мужчина.

По предварительным данным, за рулем «Лады» он ехал по левой полосе Киевской трассы в сторону Калуги и врезался в стоящую на дороге «Газель», сообщает УГИБДД по Калужской области. Водитель легковушки погиб.

Полиция отмечает, что у «Газели» была включена аварийная сигнализация, также был выставлен знак аварийной остановки.

Как сообщают очевидцы, грузовик остановился, так как у него начали отваливаться задние колеса.

Фото с места ДТП в Боровском районе калужской области 24 ноября 2020 года.

Тем временем

Также в Боровском районе этим вечером погибла в ДТП 23-летняя девушка. Подробности.