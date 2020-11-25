В Калужской области «Фольксваген» насмерть сбил 23-летнюю девушку на переходе

Ночью во вторник, 24 ноября, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе в ДТП погибла 23-летняя девушка-пешеход. Авария произошла на трассе М3 «Украина» в районе деревни Денисово Боровского района, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 1:40 ночи 45-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» двигался по правой полосе со стороны Калуги, а девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая скончалась на месте.

Фото с места смертельного ДТП в Боровском районе Калужской области 24 ноября 2020 года.

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