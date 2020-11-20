В Калужской области водитель фуры насмерть сбил женщину на переходе

Около 20:45 в четверг, 19 ноября, на трассе А108 в Боровском районе Калужской области произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от Ермолино 38-летний водитель фуры «МАН» двигался в сторону Балабаново и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент дорогу по зебре пересекала женщина. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Ее личность еще устанавливается.

Фото с места смертельного ДТП в Боровском районе 19 ноября 2020 года.

Тем временем

На дороге Калуга – Медынь улетел в кювет водитель «Лады». Пострадала 16-летняя девушка. Подробности.