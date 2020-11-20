В Калужской области 16-летняя девушка пострадала в ночном ДТП

В ночь на 19 ноября на дороге Калуга – Медынь в районе Полотняного Завода произошло ДТП.

По предварительным данным, около 3:45 ночи 25-летний водитель «Лады Калина» ехал в сторону Медыни и не справился с управлением. В этот момент уже шел ледяной дождь. Машина вылетела через встречку в кювет и врезалась в столб.

Различные травмы получил сам автомобилист и 16-летняя девушка, находившаяся в салоне машины. Мужчине помощь оказали на месте, а подросток попала в детскую больницу в Анненках.

Фото с места ДТП на дороге Калуга - Медынь ночью 19 ноября.

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