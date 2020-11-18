В Калужской области гаражные мастера сожгли чужой «Опель»

В ночь на среду, 18 ноября, рядом с гаражами между Обнинском и деревней Кабицыно сгорел автомобиль «Опель». Прибывшие на место пожарные обнаружили догорающую машину, при этом автомобиль лежал на боку.

Ни в салоне авто, ни рядом не было людей. Спустя некоторое время на место приехала хозяйка машины и двое пьяных мужчин. Как выяснилось, женщина оставила свой автомобиль двум знакомым, которые занимаются авторемонтом в ближайших гаражах. Те ночью выпивали и решили поехать на оставленном авто по своим делам. Но автомобиль на ходу загорелся. Причём пламя вырывалось из-под днища машины.

Мужчины своими силами пытались потушить авто и с помощью проезжавших водителей даже перевернули машину набок. Но сделать ничего не смогли и после этого позвонили на 112. Пожарным тушить было уже нечего.

Сейчас в этом деле разбираются полицейские: они установят степень ответственности каждого из «механиков».

Накануне, напомним, автомобиль этой же марки сгорел в Калуге.