В Калужской области два человека пострадали в столкновении мотоцикла и КамАЗа

Около 18:45 во вторник, 17 ноября, на трассе А130 в Калужской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В районе деревни Реутово недалеко от Медыни столкнулись мотоцикл TTR 250 и КамАЗ, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 40-летний мотоциклист на перекрестке выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, который в этот момент поворачивал налево на зеленый сигнал светофора.

В ДТП пострадали мотоциклист и его 26-летний пассажир. С различными травмами их отвезли на скорой в Калугу. Мужчины госпитализированы в Калужскую областную больницу в Анненках.

Фото с места ДТП в Медынском районе Калужской области 17 ноября 2020 года.

В полиции также отмечают, что на мотоцикле не было регистрационного знака.

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