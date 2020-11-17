Два человека пострадали в ДТП на дороге Калуга – Медынь

В ночь на 16 ноября на участке дороги Калуга – Медынь между Киевской трассой и селом Льва Толстого произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, 32-летний водитель «Форда Фокус» ехал в сторону Калуги, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Различные травмы получил сам автомобилист и его 36-летняя пассажирка.
Фото с места ДТП на дороге Калуга - Медынь 16 ноября 2020 года.
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