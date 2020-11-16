В Калужской области за сутки пять человек погибли при пожарах

Как мы уже рассказывали, 15 ноября в Калуге на улице Никитина при пожаре в квартире погибли две женщины. В этот же вечер еще два пожара со смертельными исходами произошли в деревне Катилово Юхновского района и в Людиново.

В Катилово около 20:45 загорелась дача. На месте тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин. Одному из них было 37 лет, другому – 64.

В Людиново на улице Плеханова примерно в 23:15 вспыхнул бытовой вагончик. Погиб 40 летний мужчина.

Причины этих пожаров устанавливают инспекторы.