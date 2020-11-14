В Калужской области один человек пострадал в жестком столкновении «Сузуки» и «Нивы»

Утром в субботу, 14 ноября, в районе села Ильинское Малоярославецкого района на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» столкнулись «Сузуки» и «Нива». ДТП произошло примерно в 11:21, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, в аварии пострадал один человек.

У обоих автомобилей больше всего повреждены передние левые стороны.

Пока нет информации от ГИБДД о том, что именно произошло в момент ДТП на трассе.

Фото с места ДТП в Малоярославецком районе, 14 ноября 2020 года.