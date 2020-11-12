В Калуге 25-летняя девушка угнала машину и устроила несколько ДТП

В Калуге полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летней девушки. Она проходит подозреваемой по делу об угоне, сообщили в четверг, 12 ноября, в УМВД по Калужской области.

- 25-летняя калужанка неправомерно завладела автомашиной, принадлежащей ее знакомой, - подчеркивают в полиции. - Имея при себе ключи от автомобиля, которые она должна была передать хозяйке, девушка решила воспользоваться чужим транспортным средством.

Водительского удостоверения у предполагаемой виновницы не было. За недолгую поездку по городу она несколько раз врезалась в препятствия и повредила машину.

Расследование сейчас продолжается. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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