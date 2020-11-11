На окружной дороге в Калуге 56-летняя женщина врезалась в ограждение

Вечером во вторник, 10 ноября, на 25 километре окружной дороги в Калуге произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Королла».

По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулем легковушки ехала в сторону Тулы, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.

С места происшествия водителя отвезли в БСМП. После оказания помощи врачами женщину отпустили домой, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Тем временем

Утром 11 ноября на дороге Калуга - Тула погиб 22-летний водитель фургона. Подробности.