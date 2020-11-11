В Калуге два человека пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки

Днем во вторник, 10 ноября, на улице Гурьянова в Калуге в районе дома №57а произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Опеля» выезжал со двора и не уступил дорогу микроавтобусу «Мерседес».

В результате аварии травмы получили два пассажира микроавтобуса: 43-летняя женщина и 35-летний мужчина. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

Фото с места ДТП.

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