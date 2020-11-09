Сбитая в Калуге 9-летняя девочка попала в больницу

Как мы уже сообщали, днем в субботу, 7 ноября, на улице Жукова в Калуге в районе одноименного сквера под колеса автомобиля попал ребенок. В понедельник в УГИБДД по Калужской области подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительной информации, примерно в 15:55 29-летняя женщина за рулем «Киа Рио» ехала со стороны центра, а 9-летняя девочка перебегала проезжую часть не по переходу.

С различными травмами школьницу отвезли в больницу. Информация о ее состоянии уточнется.

Тем временем

В Калуге на окружной дороге столкнулись микроавтобус и грузовик. Пострадали четыре женщины. Подробности.