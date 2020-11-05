В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Около 21:00 3 ноября в Жуковском районе на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробнее об этой аварии рассказали KP40 в четверг в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель «Рено Дастер» двигался в сторону Москвы, не учел безопасную дистанцию и врезался в «Опель Вектра». А эту машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовой «Мерседес Аксор».

Различные травмы в ДТП получили 55-летний водитель грузовика и 24-летний пассажир «Рено». Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

Фото с места ДТП.

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