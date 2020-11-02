Пьяный водитель разбил «Хонду» в Тарусе

Ночью 31 октября в Тарусе два человека пострадали в ДТП.

Как сообщает управление ГИБДД по Калужской области, на улице Ленина, которую недавно переименовали в Калужскую, 28-летний водитель «Хонды Легенд» не справился с управлением и врезался в столб.

Травмы получил сам автомобилист и его пассажир.

В полиции уточняют, что водитель «Хонды» отказался от освидетельствования на состояние опьянения. При этом в марте 2020 года его уже лишили прав на 19 месяцев за пьяную езду.

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