Грузовик с пивом перевернулся в Калуге

Утром в субботу, 31 октября, на окружной дороге в Калуге рядом с Пучковским мостом перевернулся грузовик.

Как сообщили KP40 очевидцы, водитель двигался со стороны Пучково и перевозил пиво в пластиковых бутылках.

По какой-то причине автомобилист не справился с управлением в месте, где дорога имеет небольшой изгиб. Большегруз опрокинулся.на левую сторону. Алкоголь на дорогу не вылился, но его выгружали на обочину уже позже – при подъеме автомобиля.

По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал. На месте работали сотрудники УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.

Фото с места происшествия.

Бутылки с пивом выгрузили на обочину.

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