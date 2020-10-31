Грузовик с пивом перевернулся в Калуге

Утром в субботу, 31 октября, на окружной дороге в Калуге рядом с Пучковским мостом перевернулся грузовик.
Как сообщили KP40 очевидцы, водитель двигался со стороны Пучково и перевозил пиво в пластиковых бутылках.
По какой-то причине автомобилист не справился с управлением в месте, где дорога имеет небольшой изгиб. Большегруз опрокинулся.на левую сторону. Алкоголь на дорогу не вылился, но его выгружали на обочину уже позже – при подъеме автомобиля.
По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал. На месте работали сотрудники УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
Фото с места происшествия.
Бутылки с пивом выгрузили на обочину.
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