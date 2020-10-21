В Калужской области семья с маленьким ребенком пострадала в ДТП

В районе деревни Реутово Медынского района днем 20 октября разбился автомобиль «Ауди».

По предварительным данным, 32-летний водитель ехал по трассе А130 в сторону Юхнова, не справился с управлением и съехал в левый кювет. Там машина врезалась в столб.

В больницу с различными травмами попали сам водитель, 30-летняя пассажирка, а также двухлетний мальчик, рассказали KP40 в среду в УГИБДД по Калужской области. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тем временем

В Калуге машина сбила своего водителя. Подробности.