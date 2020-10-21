В Калуге машина сбила своего водителя

Вечером во вторник, 20 октября, курьезное ДТП произошло во дворе дома №24/1 на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге.

По предварительным данным, 47-летняя женщина припарковала свою «Тойоту Камри», вышла из машины, и в этот момент автомобиль покатился. Водитель попыталась остановить иномарку, но сама получила травмы, а «Тойота» врезалась в припаркованный «Ауди», рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Отметим, что улица Салтыкова-Щедрина в районе этого дома имеет резкий уклон. Возможно, женщина не поставила «Тойоту» на ручной тормоз.

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