В Калужской области произошло массовое ДТП

Вечером в воскресенье, 18 октября. На дороге Белоусово – Серпухов в Жуковском районе Калужской области произошла массовая авария.

По предварительным данным, недалеко от Белоусово примерно в 18:10 столкнулись четыре автомобиля: «ВАЗ 2107», «ВАЗ 2110», «Фольксваген Пассат» и «Рено Дастер».

ГУ МЧС по Калужской области сообщает как минимум о двоих пострадавших.

На месте работали сотрудники полиции, скорой и МЧС.

Точные обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются.

Фото с места аварии.

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