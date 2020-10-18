В Калужской области произошло массовое ДТП

Вечером в воскресенье, 18 октября. На дороге Белоусово – Серпухов в Жуковском районе Калужской области произошла массовая авария.
По предварительным данным, недалеко от Белоусово примерно в 18:10 столкнулись четыре автомобиля: «ВАЗ 2107», «ВАЗ 2110», «Фольксваген Пассат» и «Рено Дастер».
ГУ МЧС по Калужской области сообщает как минимум о двоих пострадавших.
На месте работали сотрудники полиции, скорой и МЧС.
Точные обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются.
Фото с места аварии.
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