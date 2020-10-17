В Калуге задержан опасный пациент, сбежавший из больницы

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 16 октября, из специализированного медицинского учреждения в Калуге сбежал мужчина.

УМВД по Калужской области сообщало, что он может представлять угрозу для окружающих.

Поздно вечером в пятницу полиция сообщила, что пациент найден.

- Местонахождение лица, ушедшее из медицинского учреждения, установлено, - говорится в сообщении УМВД. - Гражданин будет возвращен по месту лечения.

Тем временем

Спасатель из Калужской области награжден посмертно орденом Мужества. Подробности.