В Калуге женщина пострадала в ДТП с тремя машинами

Вечером в среду, 14 октября, на улице Тульской в Калуге рядом с перекрестком со Степана Разина столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным ГИБДД, все участники ДТП ехали по Тульской со стороны Степана Разина в сторону Николо-Козинской, 31-летний водитель «Лады» не соблюдал дистанцию и врезался в «Хендай», а эта машина отлетела в «Форд».

В результате травмы получила 29-летняя пассажирка «Хендая».

Движение по Тульской было существенно затруднено.

Отметим, что на этом же перекрестке утром 14 октября столкнулись легковой «Киа» и мотоциклист на «Хонде».