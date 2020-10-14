В Калужской области водители устроили разборки на трассе М3 «Украина»

В Боровском районе Калужской области двое водителей из Москвы устроили разборки на трассе М3 «Украина». В среду, 14 октября, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

В дежурную часть полиции обратилась женщина.

- Она рассказала, что водитель другого автомобиля подрезал её транспортное средство, в результате чего в дальнейшем между автовладельцами произошел конфликт, - отмечают в полиции. - В ходе инцидента мужчина решил использовать перцовый баллончик, чем причинил заявительнице телесные повреждения.

Женщине причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». 40-летний москвич находится под подпиской о невыезде.