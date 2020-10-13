В Калужской области погибла 23-летняя студентка из Вьетнама

Около 7 утра во вторник, 13 октября, в Обнинске под окнами общежития института атомной энергетики на проспекте Ленина обнаружили тело студентки. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство.

– Погибшая – студентка 4 курса, 23-летняя гражданка Вьетнама, – сообщили в администрации Обнинска. – Студентка в сентябре проходила лечение в психиатрическом отделении КБ№8 ФМБА России.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Тем временем

В Калужской области ужесточили масочный режим. Новые правила приняты постановлением правительства от 13 октября. Подробности.