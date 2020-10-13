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В Калужской области погибла 23-летняя студентка из Вьетнама

Дмитрий Ивьев , Фото: Яндекс.Карты.
Опубликовано: 13.10.2020 12:09 4 3211
В Калужской области погибла 23-летняя студентка из Вьетнама

Около 7 утра во вторник, 13 октября, в Обнинске под окнами общежития института атомной энергетики на проспекте Ленина обнаружили тело студентки. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство.

– Погибшая – студентка 4 курса, 23-летняя гражданка Вьетнама, – сообщили в администрации Обнинска. – Студентка в сентябре проходила лечение в психиатрическом отделении КБ№8 ФМБА России.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Тем временем

В Калужской области ужесточили масочный режим. Новые правила приняты постановлением правительства от 13 октября. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Яндекс.Карты.
Опубликовано: 13.10.2020 12:09 4 3211
Тэги: происшествие обнинск следственный комитет
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