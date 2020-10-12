В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

В понедельник, 12 октября, управление МВД по Калужской области сообщило о поисках очевидцев двух ДТП, которые произошли в Калуге в сентябре.

20 сентября примерно в 12:00 на улице Никитина в районе перекрестка с улицей Болдина неустановленный водитель автомобиля белого цвета сбил 43-летнюю женщину и скрылся. Предположительно, водитель управлял одной из машин «Яндекс. Такси».

А 22 сентября на улице Луначарского у перекрестка с улицей Первомайской машина зеленого цвета сбила 17-летнюю девушку. Водитель скрылся.

Если вы что-либо знаете о данных происшествиях, обращайтесь в ГИБДД по телефонам 547-888, 547-534 или 102.

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