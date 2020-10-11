Хлопок газа стал причиной пожара в гараже в Калуге

Пожар в гараже в переулке Чапаева в Калуге возник по причине хлопка газа, сообщили в воскресенье, 11 октября, в Следственном комитете по Калужской области.

Мужчины ремонтировали автомобиль, в котором установлено газовое оборудование. Из-за хлопка газа хозяина автомобиля отбросило в сторону. Он получил повреждения, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.