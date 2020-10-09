В центре Калуги столкнулись троллейбус и легковушка

Днём в пятницу, 9 октября, в центре Калуги наблюдаются традиционные для этого дня недели пробки.

Ситуацию ухудшило ДТП с троллейбусом в районе перекрёстка улиц Кирова и Рылеева.

По сообщению очевидцев, отъезжающий от остановки троллейбус столкнулся с легковушкой. Кто из водителей виноват в аварии, сейчас устанавливается.

На данный момент движение в центре также затруднено на улицах, Ленина, Московской, Кутузова, площади Старый Торг.

Ситуация на улице Кирова в районе 14:45 8 октября.

Тем временем

В Калужской области 10-летнего мальчика сбили на переходе. Подробности.