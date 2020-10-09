В Калуге двухлетняя девочка пострадала в ДТП

Вечером в четверг, 8 октября, на перекрестке улицы Тарутинской и переулка Малинники в Калуге в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:30 ехавший за рулём «Опеля» 44-летний мужчина с Тарутинской поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «Ладе».

В результате аварии травмы получили 30-летний водитель «Лады», его 30-летняя пассажирка, а также ехавшая с ними двухлетняя девочка.

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