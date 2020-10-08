В Калужской области 10-летний мальчик упал с высоковольтной вышки

Вечером в четверг, 8 октября, несчастный случай произошёл в СНТ «Журавушка» Жуковского района Калужской области.

- Два малолетних брата, жители города Обнинска, отдыхая в вышеуказанном СНТ, гуляли по его окрестностям, - рассказали KP40 в областной прокуратуре. - Младший брат залез на вышку линии высоковольтных передач, где его ударило током статического напряжения.

После удара током мальчик упал с высоты 13 метров. У него различные травмы и термические ожоги.

Ребёнок доставлен в больницу, сообщает прокуратура.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вышка, на которую забрался ребёнок.

Проверка в Жуковском районе продолжается.