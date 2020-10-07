В Калуге двое детей пострадали в пьяном ДТП

Пьяный водитель устроил ДТП на Одоевском шоссе в Калуге во вторник, 6 октября. Об этом сообщает управление МВД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе дома №9 водитель «Лады» не справился с управлением и перевернул машину. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

- На месте водитель прошел освидельствование на состояние опьянения. Результат положительный, - подчёркивают в полиции.

Разбирательство по этому инциденту продолжается.

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