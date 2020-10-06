Калужанин заплатил женщине 23 500 рублей, но остался без секса

Мошенники продолжают оставлять жителей Калужской области без денег. Во вторник, 6 октября, о нескольких новых случаях рассказали в УМВД по Калужской области.

В Калуге один из наших земляков, желая скрасить свой досуг, перечислил злоумышленнику в общей сложности 23 500 рублей в качестве оплаты за интимные услуги. Но так и не дождался жрицу любви.

Ещё один житель областного центра попался на уловки мошенника и лишился 4500 рублей при покупке мобильного телефона в одной из социальных сетей.

На известном сайте мошенник разместил объявление о продаже автомобильного двигателя. На него отреагировал калужанин, который перевёл 35 000 рублей, но двигателя так и не дождался.

А жительница Малоярославца потеряла 13 000 рублей, когда пыталась купить детскую коляску.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Расследования сейчас продолжаются.