В Калужской области 80-летняя женщина погибла в ДТП

Вечером в воскресенье, 4 октября, в Жуковском районе на трассе А130 произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, около 19:20 в районе посёлка Городок 60-летний мужчина за рулём «Рено» двигался в сторону Москвы и сбил 80-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Авария произошла за пределами населенного пункта, рассказали в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

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