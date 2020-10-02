В Калужской области воздушный шарик оставил без электричества тысячи человек

В Калужской области почти три тысячи человек остались без электричества из-за запуска гелиевого воздушного шарика. В пятницу, 2 октября, об этой истории рассказали энергетики.

- Воздушный шар зацепился фольгированной лентой за зажим гирлянды изоляторов, - отмечают специалисты. - В результате произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ «Мирная –Обнинск», что привело к погашению трёх подстанций. Без электричества остались два населённых пункта, в которых проживает более 2800 человек, есть школа, детский сад и водонапорная установка.

Из-за этого отключения также задержался электропоезд «Калуга-1 – Москва».

Энергетики опубликовали фото с места происшествия.