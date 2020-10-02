В центре Калуги четыре человека пострадали в ДТП

На перекрёстке улиц Московской и Суворова в Калуге четыре человека пострадали в столкновении «Хонды» и «Чери». ДТП произошло ночью 1 октября, сообщает УГИБДД по Калужской области.

В момент аварии светофоры уже были отключены. По предварительным данным, 19-летний водитель «Чери» двигался по второстепенной Суворова и не уступил дорогу 45-летнему мужчине на «Хонде». После этого «Хонда» врезалась в стойку с дорожными знаками.

Различные травмы в ДТП получили 40-летний пассажир «Хонды», а также пассажиры «Чери» - девушки 17 и 26 лет, а также молодой человек 19 лет.

В момент ДТП перекрёсток уже стал нерегулируемым.