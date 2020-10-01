В Калужской области четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину

В Калужской области уже четвёртые сутки ищут 72-летнего Анатолия ТУЛЯКОВА. Утром 28 сентября он ушёл из дома в деревне Трубицино Малоярославецкого района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

- Большая просьба к автовладельцам, проезжавшим в районе деревень Трубицино, Шумятино и города Малоярославец с 10 часов утра 28 сентября, посмотреть записи своих видеорегистраторов, - отмечают волонтёры. - Возможно, наш дедушка попал в поле зрения вашего авто. Отнеситесь, пожалуйста, внимательно к нашей просьбе, это существенно поможет нам в поиске.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Мужчина пропал 28 сентября.