Мужчину сняли с Каменного моста в Калуге

Каменный мост снова едва не стал местом трагедии. В воскресенье, 27 сентября, на его перилах сидел мужчина. По словам прохожих, он был не в себе.

Первыми на место приехали сотрудники Росгвардии. Вызвав «скорую», вместе со спасателями они пытались отвлечь мужчину разговорами.

- Улучив момент, росгвардейцы схватили калужанина и оттащили на безопасное расстояние, - рассказали КП40 в пресс-службе Управления Росгвардии по Калужской области.

Мужчину передали медикам. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Каменного моста упала девушка. Она приземлилась на дерево, благодаря чему осталась жива.

UPD. В понедельник, 28 сентября, стало известно, что девушка скончалась в больнице.