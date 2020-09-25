Девушка упала с Каменного моста

В пятницу, 25 сентября, в начале второго часа дня калужанка упала с Каменного моста. Причины ЧП не называются – скорая и спасатели только в районе 13:30 закончили работу по подъему пострадавшей со дна Березуйского оврага и оказали ей первую помощь.

Девушка упала на ветки, что смягчило удар. По предварительным данным, пострадавшая сломала бедро.

По словам одного из очевидцев, он видел, как девушка сама спрыгнула. Она упала на дерево и застряла. Ее пришлось выпиливать. Пострадавшую увезли в больницу.