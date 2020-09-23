«Фольксваген» вылетел на тротуар при ДТП в Обнинске

В среду, 23 сентября, в Обнинске на улице Курчатова произошло ДТП.

Водитель «Мазды» совершал левый поворот в сторону торгового центра. По его словам, он видел встречный автомобиль, но подумал, что до него далеко, и он успеет проскочить.

Не успел! В результате столкновения «Фольксваген» выбросило на тротуар, где по счастливой случайности не оказалось пешеходов.

В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена», он не был пристегнут ремнём безопасности и сильно ударился головой о лобовое стекло.

«Скорая» оказала ему помощь, и от госпитализации мужчина отказался. Оба водителя в ДТП не пострадали.