ДТП с четырьмя погибшими в Калуге: прокуратура рассказала о результатах расследования

Как мы уже рассказывали, в середине октября 2019 года на 13 километре подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина» произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель цементовоза МАН выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву» и «Ниссан». В «Ниве» погибли водитель и трое пассажиров.

В четверг, 10 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о результатах расследования.

Как установили следователи, водитель грузовика ехал со скоростью 84 км/ч, хотя на данном участке разрешено двигаться не быстрее 70 км/ч.

- 37-летний уроженец Ферзиковского района не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилем «Ниссан» и автомобилем ВАЗ 2131100 LADA 4X4, - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура города считает, что вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами.

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.