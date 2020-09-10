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ДТП с четырьмя погибшими в Калуге: прокуратура рассказала о результатах расследования

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.09.2020 15:41 1 2216
ДТП с четырьмя погибшими в Калуге: прокуратура рассказала о результатах расследования

Как мы уже рассказывали, в середине октября 2019 года на 13 километре подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина» произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель цементовоза МАН выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву» и «Ниссан». В «Ниве» погибли водитель и трое пассажиров.

В четверг, 10 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о результатах расследования.

Как установили следователи, водитель грузовика ехал со скоростью 84 км/ч, хотя на данном участке разрешено двигаться не быстрее 70 км/ч.

- 37-летний уроженец Ферзиковского района не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилем «Ниссан» и автомобилем ВАЗ 2131100 LADA 4X4, - говорится в сообщении прокуратуры.

Калуга ДТП Нива МАН

Калуга ДТП Нива МАН Ниссан

Прокуратура города считает, что вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами.

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.09.2020 15:41 1 2216
Тэги: дтп происшествие
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