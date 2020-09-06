Автобус и «Шевроле Нива» столкнулись на дороге Калуга – Козельск

Вечером в субботу, 5 сентября, на дороге Калуга – Козельск в районе деревни Подборки Козельского района столкнулись автобус «Паз» и «Шевроле Нива».
ДТП произошло примерно в 21:50, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По данным спасателей, пострадал как минимум один человек.
У автобуса разбита левая передняя часть.
Повреждения у автобуса.
Судя по фото с места аварии, которые опубликовали в МЧС, на встречной полосе находится легковой автомобиль, однако точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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