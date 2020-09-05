В Калуге лобовая авария произошла на дамбе Яченского водохранилища

Вечером в пятницу, 4 сентября, на дамбе Яченского водохранилища в Калуге произошло лобовое ДТП.
По предварительным данным, около 20:40 водитель «Шевроле Спарк» снёс ограждение между проезжими частями, вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевроле Авео».
В соцсетях очевидцы сообщают, что водителя «Спарка» кто-то подрезал.
ГУ МЧС по Калужской области сообщает об одном пострадавшем.
Последствия ДТП в Калуге.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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