В Калуге лобовая авария произошла на дамбе Яченского водохранилища

Вечером в пятницу, 4 сентября, на дамбе Яченского водохранилища в Калуге произошло лобовое ДТП.

По предварительным данным, около 20:40 водитель «Шевроле Спарк» снёс ограждение между проезжими частями, вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевроле Авео».

В соцсетях очевидцы сообщают, что водителя «Спарка» кто-то подрезал.

ГУ МЧС по Калужской области сообщает об одном пострадавшем.

Последствия ДТП в Калуге.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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