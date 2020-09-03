В Калужской области два человека пострадали в ночном ДТП

В ночь на 2 сентября в Козельском районе в ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, примерно в 00:55 30-летний мужчина за рулём «Джили» ехал со стороны Козельска в сторону Ульяново, не справился с управлением и врезался в «Шкоду». После этого «Джили» снёс ограждение и вылетел с дороги.

Различные травмы получили водитель «Джили» и его 28-летний пассажир, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

Тем временем

В Калуге водитель на трассе поехал по встречной полосе и едва не устроил лобовую аварию. Инцидент попал на видео. Подробности.